الملك يتلقى برقيات بالذكرى الـ 27 ليوم الوفاء والبيعة

وتصادف غدا السبت، السابع من شباط، ذكرى وفاة المغفور له، بإذن ﷲ، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب ﷲ ثراه، وتسلم جلالة الملك عبدﷲ الثاني سلطاته الدستورية.
وأعرب مرسلو البرقيات عن اعتزازهم الكبير بالإرث الوطني الذي خلده المغفور له جلالة الملك الراحل الحسين، وتكريسه حياته لخدمة الأردن وشعبه وقضايا الأمة العربية.
وثمنوا جهود جلالة الملك عبدﷲ الثاني في قيادة مسيرة التحديث والتطوير، وتعزيز مكانة الأردن خارجيا، والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
الأردنيون يحيون غدا الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة