الجمعة 2026-02-06 03:09 م

الملك يتلقى برقيات بالذكرى الـ 27 ليوم الوفاء والبيعة

B
الملك يتلقى برقيات بالذكرى الـ 27 ليوم الوفاء والبيعة
 
الجمعة، 06-02-2026 02:14 م

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، بالذكرى السابعة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة.

اضافة اعلان


وتصادف غدا السبت، السابع من شباط، ذكرى وفاة المغفور له، بإذن ﷲ، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب ﷲ ثراه، وتسلم جلالة الملك عبدﷲ الثاني سلطاته الدستورية.


وأعرب مرسلو البرقيات عن اعتزازهم الكبير بالإرث الوطني الذي خلده المغفور له جلالة الملك الراحل الحسين، وتكريسه حياته لخدمة الأردن وشعبه وقضايا الأمة العربية.


وثمنوا جهود جلالة الملك عبدﷲ الثاني في قيادة مسيرة التحديث والتطوير، وتعزيز مكانة الأردن خارجيا، والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج.. تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ت

أخبار محلية الصفدي: ندعم تحقيق الاستقرار بغزة وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين

ت

الوفيات وفيات الجمعة 6-2-2026

ن

أسواق ومال تحقيق مستوى تاريخي للاحتياطيات الأجنبية في روسيا

B

أخبار محلية الملك يتلقى برقيات بالذكرى الـ 27 ليوم الوفاء والبيعة

و

فلسطين استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال شمالي قطاع غزة

ت

أخبار محلية الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع وجبات الطعام على النازحين في غزة

ز

أسواق ومال تراجع الأسهم البريطانية والأوروبية مع افتتاح تداولات الجمعة



 






الأكثر مشاهدة