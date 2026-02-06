الملك يتلقى برقيات بالذكرى الـ 27 ليوم الوفاء والبيعة

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، بالذكرى السابعة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة.

وتصادف غدا السبت، السابع من شباط، ذكرى وفاة المغفور له، بإذن ﷲ، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب ﷲ ثراه، وتسلم جلالة الملك عبدﷲ الثاني سلطاته الدستورية.



وأعرب مرسلو البرقيات عن اعتزازهم الكبير بالإرث الوطني الذي خلده المغفور له جلالة الملك الراحل الحسين، وتكريسه حياته لخدمة الأردن وشعبه وقضايا الأمة العربية.