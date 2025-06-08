الأحد 2025-06-08 10:48 م
 

الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

جلالة الملك عبدﷲ الثاني
جلالة الملك عبدﷲ الثاني
 
الأحد، 08-06-2025 09:05 م

الوكيل الإخباري-    تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، برقيات تهنئة بعيد الجلوس الملكي السادس والعشرين، من قادة دول شقيقة وصديقة.

اضافة اعلان


وعبر مرسلو البرقيات عن خالص التهاني، بهذه المناسبة، سائلين المولى جل وعلا أن يعيدها على جلالته بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.


كما تلقى جلالته برقيات تهنئة بهذه المناسبة الوطنية، وبمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.


وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبات الوطنية.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين الصليب الأحمر: أغلب المصابين في غزة كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع المساعدات

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه على هامش أعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات. فرنسا

أخبار محلية الملك يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي في مدينة نيس الفرنسية

مقياس ريختر

عربي ودولي زلزال بقوة 6,3 درجات يهز العاصمة الكولومبية بوغوتا

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد

أخبار محلية الرئيس العراقي يهنئ الملك بتأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى كأس العالم

غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة ضحايا مراكز المساعدات في غزة إلى 125 شهيداً

جلالة الملك عبدﷲ الثاني

أخبار محلية الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

: إزالة 3 حظائر مخالفة وتحرير 21 مخالفة

أخبار محلية إزالة 3 حظائر وتحرير 21 مخالفة في إربد

مدير صحة محافظة عجلون الدكتور عاكف العبادي

أخبار محلية صحة عجلون: مناوبات مستمرة خلال عطلة العيد



 
 





الأكثر مشاهدة