الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

وعبر مرسلو البرقيات عن تهانيهم بهذه المناسبات الوطنية، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.
وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، برقيات مماثلة بمناسبتي ذكرى الثورة العربية ويوم الجيش.
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