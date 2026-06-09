الثلاثاء 2026-06-09 12:22 م

الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش
الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش
 
الثلاثاء، 09-06-2026 10:15 ص

الوكيل الإخباري-    تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني برقيات تهنئة بعيد الجلوس الملكي السابع والعشرين وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، من قادة دول شقيقة وصديقة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

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وعبر مرسلو البرقيات عن تهانيهم بهذه المناسبات الوطنية، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.


وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، برقيات مماثلة بمناسبتي ذكرى الثورة العربية ويوم الجيش.

 
 


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