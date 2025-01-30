الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد ميلاده الثالث والستين

وتلقى جلالة الملك برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، أكدوا فيها فخرهم واعتزازهم بقيادة جلالته ووقوفهم خلف جهوده المستمرة في التطوير والتحديث والحفاظ على أمن الوطن، مثمنين جهود جلالته في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
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