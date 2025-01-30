الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد ميلاده الثالث والستين

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول شقيقة وصديقة، بمناسبة عيد ميلاده الثالث والستين، الذي يصادف اليوم الخميس.

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