الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد ميلاده الرابع والستين

وعبر مرسلو البرقيات عن تهانيهم وتمنياتهم لجلالة الملك بالسعادة، سائلين ﷲ تبارك وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما تلقى جلالة الملك برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، أكدوا فيها فخرهم واعتزازهم بقيادة جلالته ودعمهم لجهوده المستمرة في التطوير والتحديث والحفاظ على استقرار الوطن، مثمنين جهود جلالته في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وسائر قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
