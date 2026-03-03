الأربعاء 2026-03-04 12:06 ص

الملك يتلقى خلال الأيام الثلاثة الماضية 30 اتصالا هاتفيا من زعماء ورؤساء وقادة دول

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 03-03-2026 11:31 م

الوكيل الإخباري-   تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الأيام الثلاثة الماضية 30 اتصالا من زعماء وقادة ورؤساء دول وحكومات عربية وأجنبية لبحث التطورات في المنطقة.

وأكد جلالة الملك خلال الاتصالات رفض الاعتداءات على الأردن والدول العربية باعتبارها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي.


وشدد جلالته على استمرار الأردن باتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية أمن المملكة وسيادتها.


كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة واحترام سيادة الدول والتوصل إلى تهدئة شاملة.

 
 


