الملك يتلقى خلال الأيام الثلاثة الماضية 30 اتصالا هاتفيا من زعماء ورؤساء وقادة دول

وأكد جلالة الملك خلال الاتصالات رفض الاعتداءات على الأردن والدول العربية باعتبارها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي.
وشدد جلالته على استمرار الأردن باتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية أمن المملكة وسيادتها.
كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة واحترام سيادة الدول والتوصل إلى تهدئة شاملة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية ونظيره الهنغاري يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة
-
الحنيطي: لن نسمح باختراق الأجواء الأردنية من أي طرف وسنتعامل بحزم مع أي تهديد
-
حظر نشر أي معلومات أو فيديوهات تتعلق بالعمليات الدفاعية للأردن
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العبيدات
-
العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من مبادرة "فكرة أمل" التطوعية
-
الأردن يشارك في معرض بورصة برلين للسياحة
-
بيان صادر عن الحكومة للأردنيين في الخارج
-
الصفدي لعدد من نظرائه: لا يجب نسيان الكارثة الإنسانية بغزة