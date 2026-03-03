الملك يتلقى خلال الأيام الثلاثة الماضية 30 اتصالا هاتفيا من زعماء ورؤساء وقادة دول

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الأيام الثلاثة الماضية 30 اتصالا من زعماء وقادة ورؤساء دول وحكومات عربية وأجنبية لبحث التطورات في المنطقة.

وأكد جلالة الملك خلال الاتصالات رفض الاعتداءات على الأردن والدول العربية باعتبارها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي.



وشدد جلالته على استمرار الأردن باتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية أمن المملكة وسيادتها.