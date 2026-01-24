الملك يتلقى رسالة من رئيس هيئة الأركان المشتركة

"مولاي جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين المعظم، حفظكم ﷲ ورعاكم،
السلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته، وبعد،
سيدي جلالة القائد الأعلى،
تحية إكبار واعتزاز لقائد حكيم ذو بصيرة ثاقبة، وهمة متجددة، وعزم لا يلين، وحرص مستمر على تطوير الجيش العربي، ليكون دائما على قدر المسؤولية والأمانة لأداء واجب حماية الوطن والمواطن على أكمل وجه. ويشرفني، مولاي المعظم، أن أمتثل لأمركم سيدي بإعداد استراتيجية وخارطة طريق لتحقيق تحول بنيوي في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي خلال الثلاث سنوات القادمة.
مولاي المعظم،
إن ما تحمله رسالتكم الملكية السامية من فكر مستنير وإدراك عميق لما تتطلبه التغيرات المتسارعة والتحديات الإقليمية والدولية المتداخلة، يشكل حافزا لقيادة الجيش العربي وضباطه للعمل بكل جد وحرص لإنجاز هذه الاستراتيجية، والمضي قدما في مسيرة التحديث والتطوير التي تقودونها، لا سيما في ظل الحاجة لمواكبة أساليب القتال الحديثة والتطورات التكنولوجية وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وسنعمل وفقا لرؤاكم على تحقيق التطوير النوعي المنشود، وتعزيز الكفاءة والجاهزية القتالية لمنتسبي القوات المسلحة بمختلف صنوفها، فضلا عن تفعيل دور مراكز البحث والتطوير التابعة للقوات المسلحة الباسلة وإعادة هيكلة الصناديق والشركات الاستثمارية وإداراتها، بما يتماشى مع أرفع المعايير المهنية.
مولاي المعظم،
سيبقى نشامى ونشميات الجيش العربي المصطفوي كما عهدتموهم دوما، جند الوطن وسياجه المنيع. ونحن نسير على نهجكم الميمون ونستلهم منكم روح الإقدام والتصميم والثبات في القيام بواجبنا الوطني، متطلعين دوما لأن نكون عند حسن ظنكم وموضع ثقتكم، الأوفياء لقيادتكم الحكيمة وعرشكم المفدى. حفظكم ﷲ ورعاكم سيدي، وسدد على طريق الخير خطاكم، إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته.
