الملك يتلقى رسالة من رئيس هيئة الأركان المشتركة

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم السبت، رسالة جوابية من اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة ردا على الرسالة التي تلقاها من جلالته اليوم، وفيما يلي نصها:

"مولاي جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين المعظم، حفظكم ﷲ ورعاكم،

السلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته، وبعد،

سيدي جلالة القائد الأعلى،



تحية إكبار واعتزاز لقائد حكيم ذو بصيرة ثاقبة، وهمة متجددة، وعزم لا يلين، وحرص مستمر على تطوير الجيش العربي، ليكون دائما على قدر المسؤولية والأمانة لأداء واجب حماية الوطن والمواطن على أكمل وجه. ويشرفني، مولاي المعظم، أن أمتثل لأمركم سيدي بإعداد استراتيجية وخارطة طريق لتحقيق تحول بنيوي في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي خلال الثلاث سنوات القادمة.

مولاي المعظم،

إن ما تحمله رسالتكم الملكية السامية من فكر مستنير وإدراك عميق لما تتطلبه التغيرات المتسارعة والتحديات الإقليمية والدولية المتداخلة، يشكل حافزا لقيادة الجيش العربي وضباطه للعمل بكل جد وحرص لإنجاز هذه الاستراتيجية، والمضي قدما في مسيرة التحديث والتطوير التي تقودونها، لا سيما في ظل الحاجة لمواكبة أساليب القتال الحديثة والتطورات التكنولوجية وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وسنعمل وفقا لرؤاكم على تحقيق التطوير النوعي المنشود، وتعزيز الكفاءة والجاهزية القتالية لمنتسبي القوات المسلحة بمختلف صنوفها، فضلا عن تفعيل دور مراكز البحث والتطوير التابعة للقوات المسلحة الباسلة وإعادة هيكلة الصناديق والشركات الاستثمارية وإداراتها، بما يتماشى مع أرفع المعايير المهنية.