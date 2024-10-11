الملك يتوجه إلى قبرص للمشاركة في قمة دول جنوب أوروبا

10:19 ص

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الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أرض الوطن متوجها إلى قبرص، للمشاركة في قمة دول جنوب أوروبا “ميد 9” بدعوة من الرئيس القبرصي. اضافة اعلان



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