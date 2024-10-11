 
الجمعة 2024-10-11 10:28 ص
 

الملك يتوجه إلى قبرص للمشاركة في قمة دول جنوب أوروبا

الملك عبدالله الثاني وولي العهد
الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين
الجمعة، 11-10-2024 10:19 ص
الوكيل الإخباري-   غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أرض الوطن متوجها إلى قبرص، للمشاركة في قمة دول جنوب أوروبا “ميد 9” بدعوة من الرئيس القبرصي. اضافة اعلان
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