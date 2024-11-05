الملك يتوجه إلى لندن في زيارة عمل

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى لندن في زيارة عمل.

اضافة اعلان



ويلتقي جلالته في الزيارة جلالة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.