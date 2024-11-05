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الملك يتوجه إلى لندن في زيارة عمل

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الثلاثاء، 05-11-2024 08:17 م

الوكيل الإخباري-  غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى لندن في زيارة عمل.

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ويلتقي جلالته في الزيارة جلالة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.


وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 
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