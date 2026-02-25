الملك يثمن دور إندونيسيا في المنطقة ودعمها لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين

الوكيل الإخباري- ركزت مباحثات جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأربعاء، على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين ويحقق الاستقرار الإقليمي.

وثمن جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، دور إندونيسيا تجاه التحديات التي تشهدها المنطقة، لا سيما دعمها لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والتزامها بحماية الفلسطينيين في غزة، مشيرا جلالته إلى تطلعه لبحث كيفية التعاون في هذا الإطار.



وأشاد جلالة الملك بالمكانة السياسية للرئيس سوبيانتو وبالقوة الاقتصادية لإندونيسيا ومشاريعها في المنطقة كعاملين أساسيين يمكن البناء عليهما للعمل المشترك.



من جانبه، عبر الرئيس الإندونيسي عن شكره لجلالة الملك على حسن الضيافة والاستقبال.



وأكد التزام بلاده بالعمل لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين، مشددا على أنه الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومعربا عن دعم بلاده لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.



وأعاد الرئيس الإندونيسي التأكيد على دعم بلاده لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وشكر دور الأردن في هذا الإطار.



وتحدث الرئيس عن التطورات في الضفة الغربية، محذرا من خطورة أثر التصعيد على المنطقة، وخاصة الجهود لاستعادة الاستقرار في غزة.



وتناولت المباحثات العلاقات الأخوية المتينة بين الأردن وإندونيسيا التي تمتد لأكثر من 75 عاما، والحرص على الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون الدفاعي، وفي المجالات الواعدة كالأعمال والاستثمار، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا، والصحة.



وبحث الزعيمان نتائج زيارة جلالة الملك إلى إندونيسيا في تشرين الثاني الماضي، وآليات البناء على مخرجاتها.



وتناولت المباحثات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إذ أكد جلالة الملك رفض الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تهدف لتوسيع الاستيطان والسيطرة على الأراضي في الضفة الغربية، محذرا من استمرار الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وأكد جلالته أهمية الحوار والقنوات الدبلوماسية في خفض التوترات المرتبطة بإيران، وضرورة دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما.



وحضر المباحثات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، والوفد المرافق للرئيس الإندونيسي.