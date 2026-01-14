الملك يثمن دور البوسنة والهرسك كشريك في مبادرة اجتماعات العقبة

وبحث اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما ثمن جلالته دور البوسنة والهرسك كشريك في مبادرة اجتماعات العقبة.
وتطرق اللقاء إلى مجمل المستجدات على الساحة الإقليمية.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
