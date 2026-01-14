الأربعاء 2026-01-14 05:04 م

الملك يثمن دور البوسنة والهرسك كشريك في مبادرة اجتماعات العقبة

الأربعاء، 14-01-2026 03:18 م
الوكيل الإخباري-  استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني في قصر الحسينية، الأربعاء، وزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش.اضافة اعلان


وبحث اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما ثمن جلالته دور البوسنة والهرسك كشريك في مبادرة اجتماعات العقبة.

وتطرق اللقاء إلى مجمل المستجدات على الساحة الإقليمية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
 
 


