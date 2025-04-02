الملك يجتمع بممثلي مؤسسات اقتصادية حكومية وشركات ألمانية

الوكيل الإخباري- اجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني في برلين، اليوم الأربعاء، بممثلي مؤسسات اقتصادية حكومية ورؤساء تنفيذيين وممثلي شركات ألمانية، لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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وركز الاجتماع على مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات تحظى باهتمام مشترك كالطاقة الخضراء، والخدمات المالية، والعلوم، والهندسة والتكنولوجيا، والزراعة والغذاء.



وأكد جلالة الملك، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والبناء على الشراكة الوثيقة بينهما، مشيرًا إلى أن الأردن يمضي بخطوات ثابتة في التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.



ولفت جلالته إلى أن الكفاءات البشرية المؤهلة والتشريعات المتطورة والبنية التحتية الملائمة للنمو الاقتصادي في المملكة تعزز القدرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.



وأشار جلالة الملك إلى التزام الأردن بتحقيق النمو رغم التحديات في المنطقة من خلال القطاع المصرفي القوي والسياسات المالية الحصيفة، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، وجدية جهود الإصلاح، الأمر الذي حسّن أداء الأردن في التصنيفات الائتمانية العالمية.