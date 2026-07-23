الخميس 2026-07-23 06:51 م

الملك يجتمع في لندن برؤساء شركات كبرى لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي

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جانب من الاجتماع
 
الخميس، 23-07-2026 05:27 م

الوكيل الإخباري- اجتمع جلالة الملك عبدﷲ الثاني في لندن، الخميس، برؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات كبرى عاملة في بريطانيا، لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات واعدة.

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وأكد جلالته، لدى اجتماعه بممثلي الشركات، أهمية الشراكة الممتدة بين الأردن وبريطانيا، والحرص على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات.


وأشار جلالة الملك إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات وبحث المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم بناء شراكات فاعلة.


ولفت جلالته إلى أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية، والاستفادة من القاعدة الصناعية المتينة، وسهولة الربط اللوجستي، والقدرة على الوصول لأسواق كبرى في الإقليم والعالم.


وضم الاجتماع ممثلين عن شركات تعمل في قطاعات صناعة السيارات، والتعدين، والطاقة، والصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية، وصناعة الألبسة والمحيكات، وتصميم وتطوير المدن الترفيهية، وصناعة الأفلام والإنتاج التلفزيوني، إلى جانب رؤساء غرف التجارة والصناعة في البلدين.


وأعرب الحضور عن اهتمامهم ببحث فرص توسيع التعاون مع الأردن ودراسة إمكانيات إقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص في المملكة.


وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة، والسفير الأردني في لندن منار الدباس.

 
 


gnews

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