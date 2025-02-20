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الملك يجدد تأكيده لوفد أميركي رفض الأردن لتهجير الفلسطينيين

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الخميس، 20-02-2025 03:08 م

الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، أبرز مستجدات المنطقة مع وفد من مجلس النواب الأميركي برئاسة عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب داريل عيسى.

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وحذر جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس.


وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دفع تلك الجهود.


وجدد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن أية محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية.


وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها.

 
gnews

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