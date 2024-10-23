الملك يجري اتصالا مع الرئيس الإندونيسي مهنئا بتوليه الرئاسة

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بمناسبه توليه الرئاسة في بلاده، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء.

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