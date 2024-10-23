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الملك يجري اتصالا مع الرئيس الإندونيسي مهنئا بتوليه الرئاسة

ج
جلالة الملك عبدالله الثاني
الأربعاء، 23-10-2024 02:12 م

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بمناسبه توليه الرئاسة في بلاده، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء.

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وأكد جلالته، خلال الاتصال، الحرص على توطيد العلاقات بين الأردن وإندونيسيا، وتوسيع فرص التعاون في مختلف المجالات، متمنيا للرئيس سوبيانتو التوفيق، وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

 
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