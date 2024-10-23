الملك يجري اتصالا مع الرئيس الإندونيسي مهنئا بتوليه الرئاسة

وأكد جلالته، خلال الاتصال، الحرص على توطيد العلاقات بين الأردن وإندونيسيا، وتوسيع فرص التعاون في مختلف المجالات، متمنيا للرئيس سوبيانتو التوفيق، وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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