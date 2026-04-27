الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي

الوكيل الإخباري- أجرى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات في المنطقة، وضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للإقليم، إذ أكد جلالته دور الولايات المتحدة المحوري في الدفع باتجاه خفض التصعيد.