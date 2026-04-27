الإثنين 2026-04-27 10:39 م

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي

الوكيل الإخباري-   أجرى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات في المنطقة، وضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للإقليم، إذ أكد جلالته دور الولايات المتحدة المحوري في الدفع باتجاه خفض التصعيد.


كما أعرب جلالة الملك، خلال الاتصال، عن إدانته للهجوم المسلح الذي استهدف العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، بحضور الرئيس ترمب وعدد من أعضاء الإدارة الأميركية.

 
 


