الخميس 2026-04-09 11:05 م

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني ويؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان

الخميس، 09-04-2026 02:15 م
الوكيل الإخباري-  أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، الخميس، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان واستهداف المدنيين فيه.اضافة اعلان


وشدد جلالته، خلال الاتصال، على وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين، لافتا إلى حرص المملكة على تقديم الدعم لهم بما يعزز جهودهم في الحفاظ على أمن بلدهم واستقراره.

كما أكد جلالة الملك أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف الاعتداء على لبنان واستدامة جهود التهدئة بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

بدوره، أعرب الرئيس اللبناني عن شكره وتقديره لجلالة الملك على مواقفه الداعمة للبنان وشعبه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة