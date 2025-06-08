الملك يجري سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء في مدينة نيس الفرنسية

الوكيل الإخباري- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركة في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، الذي تنطلق أعماله في مدينة نيس الفرنسية يوم غد الاثنين.



فقد التقى جلالة الملك برئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر، ورئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه.

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