الملك يحذر من التصعيد الخطير وغير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، خلال استقباله وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، أهمية إدامة التنسيق مع الدول الصديقة والفاعلة لتشكيل ضغط دولي لإيقاف المأساة في القطاع.

اضافة اعلان



كما تم التأكيد، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية الأحد، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، على ضرورة تكثيف الجهود العربية المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات لكل المناطق فيها.



وحذر جلالة الملك من التصعيد الخطير وغير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وتم بحث ضرورة مواصلة حشد الدعم الدولي لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل كامل حقوقه المشروعة، والعمل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.



ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بمواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، الداعمة للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل، وبمكانة جلالته في المجتمع الدولي التي ساهمت في حشد الرأي العام على مستوى القادة للتحرك الدولي لدعم القضية الفلسطينية والوقوف في وجه اسرائيل بما يخص الحرب على غزة وما يحدث في الضفة الغربية.