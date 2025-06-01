الملك يحذر من التصعيد الخطير وغير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين

كما تم التأكيد، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية الأحد، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، على ضرورة تكثيف الجهود العربية المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات لكل المناطق فيها.
وحذر جلالة الملك من التصعيد الخطير وغير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وتم بحث ضرورة مواصلة حشد الدعم الدولي لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل كامل حقوقه المشروعة، والعمل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بمواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، الداعمة للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل، وبمكانة جلالته في المجتمع الدولي التي ساهمت في حشد الرأي العام على مستوى القادة للتحرك الدولي لدعم القضية الفلسطينية والوقوف في وجه اسرائيل بما يخص الحرب على غزة وما يحدث في الضفة الغربية.
وضم الوفد الذي يترأسه وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
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