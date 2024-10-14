الملك يحذر من تبعات تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

الوكيل الإخباري- حذر جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، من تبعات تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.

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