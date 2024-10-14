الملك يحذر من تبعات تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

وجدد جلالته، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، التأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وخفض التصعيد في المنطقة.
ونبه جلالة الملك إلى خطورة استمرار عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
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