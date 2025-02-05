الملك يحذر من تهجير الفلسطينيين: أي حل لن يكون على حساب أمن واستقرار الأردن

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ضرورة مواصلة التنسيق العربي للتعامل بفاعلية مع قضايا المنطقة، خاصة التطورات الخطيرة في غزة والضفة الغربية.

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ونبه جلالته، خلال الاتصال، من خطورة محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، لافتا إلى أن أي حل لن يكون على حساب أمن واستقرار الأردن والمنطقة.



وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود العربية لتثبيت الفلسطينيين على أرضهم، واستدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية.



وتطرق الاتصال إلى الجهود المبذولة لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.