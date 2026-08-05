الملك يحذر من خطورة استغلال اضطرابات المنطقة لفرض واقع جديد في القدس

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في مدينة القدس، خصوصا في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

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وشدد جلالته، لدى استقباله في قصر الحسينية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، على استمرار الأردن بالقيام بدوره التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها.



وضم الوفد وزراء خارجية تونس، والجزائر، والعراق، ودولة قطر، والسعودية، والصومال، وفلسطين، ومصر، والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب وزراء خارجية وممثلي إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا.



وحذر جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، من خطورة استغلال الاضطرابات التي تشهدها المنطقة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة، مشيرا إلى خطورة توسع دائرة الصراع إثر استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ومحاولات ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان هناك.



وتناول اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، أهمية الالتزام بتنفيذ جميع مراحل خطة السلام الشاملة في قطاع غزة.