الملك يحذر من خطورة استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

الوكيل الإخباري - تبادل جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التهاني خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتطرق الاتصال إلى خطورة استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، وضرورة خفض التصعيد.
ونبه جلالة الملك من استغلال الحرب كذريعة لتقييد حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وفرض واقع جديد في كل من الضفة الغربية وغزة.
