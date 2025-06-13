الملك يحذر من خطورة التصعيد في الإقليم على أمن المنطقة واستقرارها

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تناول التطورات الخطيرة الراهنة.

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وحذر جلالته، خلال الاتصال، من خطورة التصعيد في الإقليم على أمن المنطقة واستقرارها، ما يتطلب بذل أقصى الجهود الدولية لوقفه فورا.