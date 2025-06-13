الجمعة 2025-06-13 10:08 م
 

الملك يحذر من خطورة التصعيد في الإقليم على أمن المنطقة واستقرارها

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 13-06-2025 09:37 م

الوكيل الإخباري-    تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تناول التطورات الخطيرة الراهنة.

اضافة اعلان


وحذر جلالته، خلال الاتصال، من خطورة التصعيد في الإقليم على أمن المنطقة واستقرارها، ما يتطلب بذل أقصى الجهود الدولية لوقفه فورا.


وشدد جلالة الملك على أن الهجوم الإسرائيلي على إيران، سيكون له تبعات سلبية على زيادة التوتر، وعرقلة جهود التوصل إلى التهدئة الشاملة، مجددا جلالته التأكيد على موقف المملكة الثابت بأنها لن تكون ساحة حرب لأي صراع.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي الاعلام الرسمي الإيراني يعلن إسقاط مقاتلتين إسرائيليتين

وكالة تسنيم الإيرانية: أسر قائدة طائرة إسرائيلية

عربي ودولي وكالة تسنيم الإيرانية: أسر قائدة طائرة إسرائيلية

https://www.alwakeelnews.com/story/734136

أخبار محلية الأمن: سقوط أجسام جوية في عدد من مناطق المملكة ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات

ارشيفية

أخبار محلية الملك يحذر من خطورة التصعيد في الإقليم على أمن المنطقة واستقرارها

ارشيفية

عربي ودولي بدء الرد الإيراني تجاه إسرائيل

صفارات الانذار

أخبار محلية تفعيل صفارات الإنذار في الأردن

https://www.alwakeelnews.com/story/734133

أخبار محلية مديرية الأمن العام تدعو لتجنب المناطق المفتوحة خلال إطلاق صافرات الإنذار

طائرة مدنية تهبط في مطار الملكة علياء الدولي

أخبار محلية الطيران المدني: لا موعد محددا بعد لإعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران



 
 





الأكثر مشاهدة