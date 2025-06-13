الملك يحذر من خطورة التصعيد في الإقليم على أمن المنطقة واستقرارها

وحذر جلالته، خلال الاتصال، من خطورة التصعيد في الإقليم على أمن المنطقة واستقرارها، ما يتطلب بذل أقصى الجهود الدولية لوقفه فورا.
وشدد جلالة الملك على أن الهجوم الإسرائيلي على إيران، سيكون له تبعات سلبية على زيادة التوتر، وعرقلة جهود التوصل إلى التهدئة الشاملة، مجددا جلالته التأكيد على موقف المملكة الثابت بأنها لن تكون ساحة حرب لأي صراع.
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