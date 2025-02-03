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الملك يحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقبال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت في قصر الحسينية
جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقبال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت في قصر الحسينية
الإثنين، 03-02-2025 06:00 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الاثنين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
ونقل الشيخ فهد لجلالة الملك تحيات أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، كما حمّل جلالته الشيخ فهد تحياته لأخيه سمو الشيخ مشعل.

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وتم التأكيد خلال اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين الأردن والكويت، والحرص على توطيد التعاون في المجالات كافة.


وتناول اللقاء التطورات في المنطقة، إذ أكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود عربيا ودوليا لضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية.


وحذر جلالة الملك من خطورة التصعيد في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


وجدد جلالته التأكيد على دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

 
gnews

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