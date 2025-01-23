 
الخميس 2025-01-23 08:35 م
 

الملك يحذر من خطورة التطورات في الضفة الغربية والاعتداءات على مقدسات القدس

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الخميس، 23-01-2025 08:08 م

الوكيل الإخباري-   أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، بحثا فيه سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وأكد جلالته خلال الاتصال، ضرورة إدامة التنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في تعزيز الاستقرار وتحقيق السلام في الإقليم والعالم.


وبحث الاتصال المستجدات في المنطقة، إذ شدد جلالة الملك على ضرورة ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف وصول المساعدات الإنسانية.


وحذر جلالته من خطورة التطورات في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


كما تطرق الاتصال إلى التطورات في سوريا، وأكد جلالة الملك أن أمنها واستقرارها أساسيان لاستقرار الإقليم.

 
gnews

أحدث الأخبار

علم روسيا

عربي ودولي روسيا ترفض إرسال قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا

وزارة الصناعة والتجارة

أخبار محلية عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يحذر من خطورة التطورات في الضفة الغربية والاعتداءات على مقدسات القدس

ولي العهد وعمدة الحي المالي لمدينة لندن

أخبار محلية ولي العهد يلتقي في دافوس عمدة الحي المالي لمدينة لندن

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

احدى مركبات الدفاع المدني

خاص بالوكيل بسبب خلافات عائلية .. سيدة تشعل النار بمنزلها بعمان واصابة الزوج

ارشيفية

فلسطين المنظمة الدولية للهجرة تتحدث عن الدمار بغزة

ترامب

عربي ودولي ترامب: سأطلب رفع الاستثمارات السعودية إلى تريليون دولار



 




الأكثر مشاهدة