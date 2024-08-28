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الملك يحذر من خطورة تطورات الأوضاع بالضفة الغربية

جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي
جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي
الأربعاء، 28-08-2024 05:08 م
الوكيل الإخباري-    حذر جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه في قصر الحسينية وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، من خطورة تطورات الأوضاع في الضفة الغربية.اضافة اعلان


ونبه جلالته إلى أن هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستؤدي إلى تأجيج العنف.

وتناول اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، جهود التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

وأكد جلالته أن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة هو الخطوة الفورية التي يجب اتخاذها لوقف دائرة العنف في الإقليم، مشددا على أنه لا يمكن للمنطقة أن تبقى رهينة لسياسات التطرف والتصعيد.

كما شدد جلالة الملك على ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بدور أكثر فاعلية في الدفع لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
 
gnews

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