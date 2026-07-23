الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن

الوكيل الإخباري- حضر جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الخميس، الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني، المنعقد في مدينة لندن بمشاركة ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة من البلدين.

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ويهدف الملتقى، الذي يجمع أكثر من 40 شركة أردنية و60 شركة بريطانية تمثل عددا واسعا من القطاعات، إلى بحث فرص تعزيز التعاون في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمية، واستعراض الفرص والمزايا الاستثمارية التي يوفرها الأردن، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وإقامة شراكات استراتيجية تجارية وصناعية طويلة الأمد بين الشركات الأردنية والبريطانية.



وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية، أن الأردن وجهة موثوقة للاستثمار، مشيرا إلى ما حققه الاقتصاد الأردني من منعة ومعدلات نمو في ظل التحديات الإقليمية، ولافتا إلى السياسة المالية المستقرة واتفاقيات التجارة الحرة المتعددة لدى المملكة.



وقدم وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة شرحا تطرق فيه إلى مؤشرات أداء الاقتصاد الأردني، وأهم مزايا بيئة الأعمال في الأردن، لا سيما حوافز الاستثمار في المدن التنموية والصناعية، التي بلغ حجم الاستثمارات فيها 9.1 مليار دولار.



وتحدث أبو غزالة عن فرص الاستثمار في قطاعات كالبنى التحتية والنقل، والطاقة المستدامة، والتصنيع الغذائي، والأسمدة والكيماويات، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



بدوره، أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير خلال حديثه إلى ضرورة النهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى شراكة اقتصادية شاملة، بما يسهم في بناء علاقات استراتيجية تحقق قيمة مضافة تعزز تنافسية القطاعات ذات الأولوية للبلدين.



من جانبه، لفت رئيس غرفة تجارة وصناعة لندن الدكتور ميشيل مينيلي إلى تنافسية الصناعات الأردنية، مؤكدا أهمية الفرصة التي يوفرها الملتقى لممثلي القطاع الخاص بالبلدين لاستكشاف إمكانيات توسيع التعاون التجاري وبناء الشراكات للاستفادة من المزايا التي يتمتع بها القطاع الصناعي الأردني.



وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية ستيفن دوتي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، إن حكومتي البلدين حريصتان على تذليل العقبات أمام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الأردنية والبريطانية لتمكينهما من بناء الشراكات في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة.