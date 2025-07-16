الملك يحيّي فريق الإطفاء الأردني العائد من سوريا

جاء ذلك خلال استقبال اللواء المعايطة، اليوم الأربعاء، في مديرية الدفاع المدني، أعضاء الفريق الذي مثّل الأردن في مهمة إنسانية بالغة الأهمية، مشيدًا بالجهود الاستثنائية التي بذلها الفريق، وما جسّدوه من قيم التضامن والإيثار في دعم الأشقاء السوريين.
وأكد اللواء المعايطة أن هذه المهمة تُجسد الدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به مديرية الأمن العام، وتعكس الصورة المُشرّفة لمنتسبي الدفاع المدني، مبينًا أن المشاركة في دعم الأشقاء في سوريا هي رسالة وطنية نابعة من قيم أردنية أصيلة في الإخاء والتكافل.
وأضاف أن ما أبداه الفريق من كفاءة وخبرة ميدانية، رغم صعوبة التضاريس والظروف المناخية القاسية، يعكس الجاهزية العالية والاحتراف الذي تتمتع به كوادر الدفاع المدني، ويجعلهم موضع فخر لكل أردني، ويعزز من مكانة الأردن في مجال العمل الإنساني والاستجابة للطوارئ على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي ختام اللقاء، ثمّن اللواء المعايطة الروح المعنوية العالية والانضباط الذي تحلّى به الفريق طيلة فترة المهمة، مشيدًا بدورهم في تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي تمثل امتدادًا لرسالة الأردن في ترسيخ الأمن والاستجابة للطوارئ.
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