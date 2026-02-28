الملك يدين الاعتداء على أراضي الأردن وأية اعتداءات على الدول العربية

وأدان جلالة الملك، خلال الاتصال، الاعتداء على أراضي الأردن، مشددا على أن المملكة ستستمر في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها وسيادتها.
كما أدان جلالته أية اعتداءات على الدول العربية، مجددا التأكيد على ضرورة ضبط النفس واحترام سيادة الدول والعمل من خلال الحلول الدبلوماسية لتجاوز الأزمات واستعادة الاستقرار في المنطقة.
