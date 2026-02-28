الملك يدين الاعتداء على أراضي الأردن وأية اعتداءات على الدول العربية

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث التطورات بالمنطقة.

وأدان جلالة الملك، خلال الاتصال، الاعتداء على أراضي الأردن، مشددا على أن المملكة ستستمر في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها وسيادتها.