الملك يرافقه ولي العهد يصلان إلى المقر الرئيسي لمنظمة حلف شمال الأطلسي

الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى المقر الرئيسي لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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