الملك يرافقه ولي العهد يصلان إلى المقر الرئيسي لمنظمة حلف شمال الأطلسي

ويعقد جلالته لقاءين منفصلين مع الأمين العام للمنظمة مارك روته، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف.
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