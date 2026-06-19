الملك يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

04:43 م

الوكيل الإخباري- رحب جلالة الملك عبد الله الثاني، الجمعة، بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. اضافة اعلان





وأعرب جلالته في تغريدة على منصة (إكس) عن تطلعه إلى أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق دائم يعزز الأمن في المنطقة ويضمن احترام سيادة الدول.



وثمن جلالته جهود الوساطة الاستثنائية التي بذلها الأشقاء في باكستان وقطر، إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، للوصول إلى هذه المرحلة.





