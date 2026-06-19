الملك يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

وأعرب جلالته في تغريدة على منصة (إكس) عن تطلعه إلى أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق دائم يعزز الأمن في المنطقة ويضمن احترام سيادة الدول.
وثمن جلالته جهود الوساطة الاستثنائية التي بذلها الأشقاء في باكستان وقطر، إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، للوصول إلى هذه المرحلة.
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