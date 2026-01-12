الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)

12:55 م

الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى دار رئاسة الوزراء لرعاية إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. اضافة اعلان









