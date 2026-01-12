الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)

الوكيل الإخباري- رعى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) في دار رئاسة الوزراء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وقال رئيس الوزراء جعفر حسان في كلمة له خلال الإطلاق، إن رعاية جلالة الملك لإطلاق البرنامج التنفيذي يضع الحكومة أمام مسؤولية التنفيذ، وبما ينعكس إيجابا على المواطنين.



وأوضح حسان أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يتضمن 392 مشروعا سيتم تمويلها بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا النظر إلى أن قيمة الاستثمار في البرنامج ستبلغ من خلال الشراكة مع القطاع الخاص قرابة 10 مليارات دينار خلال مدة تنفيذ البرامج، جزء منها سيبدأ طرح عطاءاته وتنفيذه هذا العام، خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبنى التحتية.



وأشار رئيس الوزراء إلى وجود استثمارات كبيرة ستقوم بها الحكومة من خلال الإنفاق الرأسمالي في قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أهم أولويات المواطنين، وهي ضرورية كذلك لتمكين الشباب للمستقبل.