الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)

وقال رئيس الوزراء جعفر حسان في كلمة له خلال الإطلاق، إن رعاية جلالة الملك لإطلاق البرنامج التنفيذي يضع الحكومة أمام مسؤولية التنفيذ، وبما ينعكس إيجابا على المواطنين.
وأوضح حسان أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يتضمن 392 مشروعا سيتم تمويلها بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا النظر إلى أن قيمة الاستثمار في البرنامج ستبلغ من خلال الشراكة مع القطاع الخاص قرابة 10 مليارات دينار خلال مدة تنفيذ البرامج، جزء منها سيبدأ طرح عطاءاته وتنفيذه هذا العام، خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبنى التحتية.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود استثمارات كبيرة ستقوم بها الحكومة من خلال الإنفاق الرأسمالي في قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أهم أولويات المواطنين، وهي ضرورية كذلك لتمكين الشباب للمستقبل.
وفيما يتعلق بتحديث القطاع العام، أكد رئيس الوزراء أنه وبدون جهاز إدارة عامة كفؤ وفاعل لا يمكن إنجاح البرامج الاقتصادية، لذا فإن التطوير الجاري في قطاع الإدارة العامة، الذي يعنى بأكثر من ربع مليون موظف، أمر أساسي ومستمر، ولفت إلى التوجه لإنشاء الأكاديمية الوطنية للإدارة العامة التي سيكون لها دور مهم في إعداد جهاز قادر على تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين، بالإضافة إلى العمل الدؤوب على شمولية برامج الرقمنة في هذا القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
الملكة تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط
-
مفوضية اللاجئين في الأردن: نقص التمويل يمنع توزيع مساعدات شتاء
-
رئيس الوزراء: الملك وجّه الحكومة بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب
-
منح دراسية مقدمة من حكومة بروناي
-
وزارة الإدارة المحلية ترفع الجاهزية القصوى تحسبا لمنخفض جوي
-
جامعة تقرر تعليق الدوام بسبب الظروف الجوية
-
إرشادات للمزارعين للتعامل مع المنخفض الجوي
-
المحكمة الدستورية تعززّ الوعي بالثقافة القانونية عبر مجلتها الإلكترونية