الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد

الوكيل الإخباري- رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، احتفال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بعيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش.

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