الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد

وأنعم جلالته، خلال الحفل الذي أقيم في صرح الشهيد، بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف المتميزين من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تقديرا لجهودهم في خدمة الوطن.
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