الملك يرعى الحفل الرسمي لعيد الاستقلال الـ79 في قصر الحسينية

الوكيل الإخباري- يرعى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مساء الأحد، الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال الـ79 ، في قصر الحسينية.



ووصل جلالة الملك محاطا بالموكب الأحمر إلى قصر الحسينية.



وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله إلى قصر الحسينية، لحضور حفل عيد الاستقلال الـ79.

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وجرت مراسم استقبال رسمية لجلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله إلى قصر الحسينية.