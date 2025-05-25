الملك يرعى الحفل الرسمي لعيد الاستقلال الـ79 في قصر الحسينية

ووصل جلالة الملك محاطا بالموكب الأحمر إلى قصر الحسينية.
وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله إلى قصر الحسينية، لحضور حفل عيد الاستقلال الـ79.
ويحتفل الأردنيون الأحد، بعيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، وهم يواصلون مسيرة البناء والتحديث والتطوير، مستندين إلى إرث عريق وتضحيات نبيلة، فمنذ أن وشَّح جلالة الملك المؤسس عبدالله الأول في 25 أيار 1946 إعلان استقلال المملكة، مضى الأردنيون بثبات، تحت الراية الهاشمية، لبناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء قواعدها وتقوية أركانها بعزيمتهم التي لا تلين.
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