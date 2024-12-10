الملك يزور السلط اليوم

ويلتقي جلالة الملك بوجهاء وشيوخ وأبناء مدينة السلط، إذ تأتي زيارة جلالته في إطار الحرص المستمر على إدامة التواصل مع المواطنين في كافة مواقعهم.
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