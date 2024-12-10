الملك يزور السلط اليوم

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الوكيل الإخباري- يزور جلالة الملك عبدالله الثاني مدينة السلط، اليوم الثلاثاء؛ ضمن جولات جلالته على محافظات ومناطق المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش. اضافة اعلان





ويلتقي جلالة الملك بوجهاء وشيوخ وأبناء مدينة السلط، إذ تأتي زيارة جلالته في إطار الحرص المستمر على إدامة التواصل مع المواطنين في كافة مواقعهم.