الإثنين 2026-01-19 06:15 م

الملك يزور عروس الشمال غدا الثلاثاء ويلتقي وجهاء وشيوخ وأبناء إربد

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 19-01-2026 03:53 م
الوكيل الإخباري - يزور جلالة الملك عبدالله الثاني محافظة إربد، يوم غدٍ الثلاثاء؛ ضمن جولات جلالته على محافظات ومناطق المملكة.اضافة اعلان


وازدانت محافظة إربد وشوارعها بالأعلام الوطنية وصور جلالة الملك، فيما تم استكمال كافة الاستعدادات من المؤسسات والدوائر الرسمية والمواطنين للزيارة الملكية.

ومن المرتقب أن يستقبل المواطنين في إربد موكب جلالة الملك أمام حدائق الملك عبدالله الثاني وحتى مدينة الحسن للشباب اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا.

ويلتقي جلالة الملك بوجهاء وشيوخ وأبناء محافظة إربد، إذ تأتي زيارة جلالته في إطار الحرص المستمر على إدامة التواصل مع المواطنين في كافة مواقعهم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

صندوق النقد الدولي

أسواق ومال صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي إلى 3.3% في 2026

ل

فلسطين لازاريني: تحصين الأطفال في غزة بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى

ل

أخبار محلية وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية

أسعار الذهب تهوي محلياً في التسعيرة الرابعة

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

ل

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال في غزة

ل

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غدا

ف

أخبار محلية مرصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 3 درجات في بحيرة طبريا

ا

أخبار محلية "المدن الصناعية" تبحث مع ملتقى أعمال الفلسطيني فرص الاستثمار



 






الأكثر مشاهدة