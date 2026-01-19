الملك يزور عروس الشمال غدا الثلاثاء ويلتقي وجهاء وشيوخ وأبناء إربد

وازدانت محافظة إربد وشوارعها بالأعلام الوطنية وصور جلالة الملك، فيما تم استكمال كافة الاستعدادات من المؤسسات والدوائر الرسمية والمواطنين للزيارة الملكية.
ومن المرتقب أن يستقبل المواطنين في إربد موكب جلالة الملك أمام حدائق الملك عبدالله الثاني وحتى مدينة الحسن للشباب اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا.
ويلتقي جلالة الملك بوجهاء وشيوخ وأبناء محافظة إربد، إذ تأتي زيارة جلالته في إطار الحرص المستمر على إدامة التواصل مع المواطنين في كافة مواقعهم.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غدا
-
مرصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 3 درجات في بحيرة طبريا
-
"المدن الصناعية" تبحث مع ملتقى أعمال الفلسطيني فرص الاستثمار
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الفايز
-
ولي العهد يؤكد أهمية تطوير مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
-
الملك يؤكد أهمية مواصلة تطوير آليات العمل الحزبي لخدمة المصلحة العامة
-
وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيًا مع خطط التحول الرقمي