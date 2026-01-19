الملك يزور عروس الشمال غدا الثلاثاء ويلتقي وجهاء وشيوخ وأبناء إربد

03:53 م

الوكيل الإخباري - يزور جلالة الملك عبدالله الثاني محافظة إربد، يوم غدٍ الثلاثاء؛ ضمن جولات جلالته على محافظات ومناطق المملكة. اضافة اعلان





وازدانت محافظة إربد وشوارعها بالأعلام الوطنية وصور جلالة الملك، فيما تم استكمال كافة الاستعدادات من المؤسسات والدوائر الرسمية والمواطنين للزيارة الملكية.



ومن المرتقب أن يستقبل المواطنين في إربد موكب جلالة الملك أمام حدائق الملك عبدالله الثاني وحتى مدينة الحسن للشباب اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا.



ويلتقي جلالة الملك بوجهاء وشيوخ وأبناء محافظة إربد، إذ تأتي زيارة جلالته في إطار الحرص المستمر على إدامة التواصل مع المواطنين في كافة مواقعهم.

