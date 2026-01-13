الملك يزور مديرية الأمن العام ويطلع على تجهيزاتها للتعامل مع الظروف الجوية

03:44 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760831 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مديرية الأمن العام ويطلع على تجهيزاتها للتعامل مع الظروف الجوية، مشيدا جلالته بجهود منتسبيها لضمان السلامة العامة في مختلف الظروف وعملهم المتواصل لحماية الوطن والمواطن. اضافة اعلان



تم نسخ الرابط





