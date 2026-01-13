الثلاثاء 2026-01-13 05:07 م

الملك يزور مديرية الأمن العام ويطلع على تجهيزاتها للتعامل مع الظروف الجوية

جانب من الزيارة
 
الثلاثاء، 13-01-2026 03:44 م
الوكيل الإخباري- زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مديرية الأمن العام ويطلع على تجهيزاتها للتعامل مع الظروف الجوية، مشيدا جلالته بجهود منتسبيها لضمان السلامة العامة في مختلف الظروف وعملهم المتواصل لحماية الوطن والمواطن. اضافة اعلان
 
 


