الملك يزور معرض فارنبره الدولي للطيران 2026 في بريطانيا

الوكيل الإخباري- زار جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، معرض فارنبره الدولي للطيران 2026 في بريطانيا.

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واطلع جلالته، خلال جولة في المعرض، على أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الطيران والخدمات ذات الصلة.



وشملت جولة جلالة الملك شركات عالمية متخصصة في تطوير أنظمة الدفع الكهربائية للطائرات، والطائرات المسيرة وأنظمتها، وخدمات الشحن عبر الطائرات المسيرة، وأنظمة الطائرات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والطيران العمودي الكهربائي، وتطوير البنية التحتية للتنقل الجوي في المدن، والطائرات المسيرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومجالات التصميم الهندسي.