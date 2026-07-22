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الملك يزور معرض فارنبره الدولي للطيران 2026 في بريطانيا

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جانب من الزيارة
 
الأربعاء، 22-07-2026 05:39 م

الوكيل الإخباري- زار جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، معرض فارنبره الدولي للطيران 2026 في بريطانيا.

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واطلع جلالته، خلال جولة في المعرض، على أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الطيران والخدمات ذات الصلة.


وشملت جولة جلالة الملك شركات عالمية متخصصة في تطوير أنظمة الدفع الكهربائية للطائرات، والطائرات المسيرة وأنظمتها، وخدمات الشحن عبر الطائرات المسيرة، وأنظمة الطائرات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والطيران العمودي الكهربائي، وتطوير البنية التحتية للتنقل الجوي في المدن، والطائرات المسيرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومجالات التصميم الهندسي.


ويشارك في المعرض أكثر من 1400 شركة مختصة من 41 دولة، وهو أحد أكبر المعارض الدولية في مجال الطيران والطيران الدفاعي.

 
 


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