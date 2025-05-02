الجمعة 2025-05-02 07:49 م
 

الملك يزور ميناء "بورتو مونتينيغرو" خلال جولة في مدينة تيفات الساحلية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
الجمعة، 02-05-2025 07:45 م
الوكيل الإخباري-   قام جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته إلى مدينة تيفات الساحلية، بجولة في ميناء "بورتو مونتينيغرو"، الذي يضم مرافق سياحية عديدة.اضافة اعلان
 
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