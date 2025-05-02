الملك يزور ميناء "بورتو مونتينيغرو" خلال جولة في مدينة تيفات الساحلية

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الوكيل الإخباري- قام جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته إلى مدينة تيفات الساحلية، بجولة في ميناء "بورتو مونتينيغرو"، الذي يضم مرافق سياحية عديدة. اضافة اعلان



