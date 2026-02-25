الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان مباحثات في قصر بسمان

02:51 م

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الذي وصل إلى عمّان مساء الثلاثاء.





وعقد جلالة الملك والرئيس الإندونيسي في قصر بسمان مباحثات بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ركزت على التطورات في المنطقة، والعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات متعددة.









