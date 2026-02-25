الأربعاء 2026-02-25 03:15 م

الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان مباحثات في قصر بسمان

الأربعاء، 25-02-2026 02:51 م
الوكيل الإخباري-  استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الذي وصل إلى عمّان مساء الثلاثاء.اضافة اعلان


وعقد جلالة الملك والرئيس الإندونيسي في قصر بسمان مباحثات بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ركزت على التطورات في المنطقة، والعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات متعددة.
 
 


