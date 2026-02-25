الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان مباحثات في قصر بسمان

وعقد جلالة الملك والرئيس الإندونيسي في قصر بسمان مباحثات بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ركزت على التطورات في المنطقة، والعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات متعددة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الاتصال الحكومي: إرسال معدل الضمان إلى مجلس النواب الأسبوع الحالي
-
الملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلاده
-
الملك يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية
-
الضمان: رفع الغرامات إلى 100% بحق المنشآت غير الملتزمة بالشمول اعتبارا من عام 2027
-
وزير الاتصال الحكومي: لا يتقاضى الوزير أي مكافآت مقابل رئاسته مجلس إدارة
-
أمانة عمان : إدراج عمان رسميا على المنصة العالمية لجودة الحياة
-
وزيرة التنمية تبحث والسفيرة الأسترالية في عمان التعاون في المجالات المشتركة
-
السفير الأذريّ يؤكد عمق العلاقات الأردنية الأذرية