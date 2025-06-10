الثلاثاء 2025-06-10 04:33 م
 

الملك يستقبل الرئيس اللبناني لدى وصوله المملكة

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 10-06-2025 12:24 م
الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة رسمية للمملكة.اضافة اعلان


وكان في الاستقبال رؤساء السلطات وعدد من كبار المسؤولين.

ويجري جلالته والرئيس عون مباحثات تركز على العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأبرز قضايا المنطقة.
 
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