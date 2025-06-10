الملك يستقبل الرئيس اللبناني لدى وصوله المملكة

12:24 م

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الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة رسمية للمملكة. اضافة اعلان





وكان في الاستقبال رؤساء السلطات وعدد من كبار المسؤولين.



ويجري جلالته والرئيس عون مباحثات تركز على العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأبرز قضايا المنطقة.



