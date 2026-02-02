الملك يستقبل رئيس أركان الجيش الفرنسي

03:53 م

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني في قصر الحسينية، الاثنين، رئيس أركان الجيش الفرنسي الفريق أول فابيان ماندون، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.





وتم بحث متانة العلاقات بين الأردن وفرنسا، والحرص على تعزيز التعاون، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية، كما جرى بحث مجمل التطورات في المنطقة.



وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.





