الملك يستقبل رئيس أركان الجيش الفرنسي

وتم بحث متانة العلاقات بين الأردن وفرنسا، والحرص على تعزيز التعاون، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية، كما جرى بحث مجمل التطورات في المنطقة.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.
