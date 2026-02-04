الأربعاء 2026-02-04 07:37 م

الملك يستقبل رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية

الأربعاء، 04-02-2026 05:18 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وتناول اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، عمق العلاقات الأخوية بين الأردن ومصر، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية، فضلا عن أبرز المستجدات في الإقليم.


وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

 
 


