الملك يستقبل رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية

وتناول اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، عمق العلاقات الأخوية بين الأردن ومصر، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية، فضلا عن أبرز المستجدات في الإقليم.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.
-
أخبار متعلقة
-
"الأشغال": الانتهاء من مشروع تصريف مياه الأمطار وصيانة "نفق حوشا" في المفرق
-
مجلس الوزراء يُقرِّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المُلْكيَّة العقاريَّة لسنة 2026م
-
عمّان تستضيف اجتماع لجنة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن برعاية أممية
-
اتفاقية بين بلدية مادبا وبنك تنمية المدن والقرى لجدولة المديونية
-
الملك حول التطورات المرتبطة بإيران: موقف الأردن داعم للدبلوماسية والحوار
-
"إقليم البترا" تناقش إنجازات "شؤون المحمية الأثرية"
-
الأشغال: الانتهاء من مشروع تصريف مياه الأمطار وصيانة "نفق حوشا" في المفرق
-
الحنيطي: التعاون العسكري مع مصر نموذج للعمل المشترك