الملك يستقبل رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

اضافة اعلان



وتناول اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، عمق العلاقات الأخوية بين الأردن ومصر، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية، فضلا عن أبرز المستجدات في الإقليم.