الملك يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

وتناول اللقاء العلاقات المتينة التي تربط الأردن والعراق وشعبيهما الشقيقين، إذ أكد جلالته الحرص على توسيع التعاون الثنائي في شتى المجالات، خصوصا البرلمانية، معربا عن تهنئته للمشهداني بانتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي.
وتطرق اللقاء إلى أبرز مستجدات المنطقة، لا سيما التطورات في سوريا، وضرورة الحفاظ على أمنها واستقرارها، وإلى الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
وحضر اللقاء رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.
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