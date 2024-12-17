الملك يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

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وتناول اللقاء العلاقات المتينة التي تربط الأردن والعراق وشعبيهما الشقيقين، إذ أكد جلالته الحرص على توسيع التعاون الثنائي في شتى المجالات، خصوصا البرلمانية، معربا عن تهنئته للمشهداني بانتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي.



وتطرق اللقاء إلى أبرز مستجدات المنطقة، لا سيما التطورات في سوريا، وضرورة الحفاظ على أمنها واستقرارها، وإلى الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.