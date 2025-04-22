الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الدفاعي بين الأردن وباكستان، إضافة إلى استعراض المستجدات بالمنطقة، خصوصا الأوضاع في غزة، والضفة الغربية.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، وسفير باكستان لدى الأردن محمد أجمل إقبال.
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