الثلاثاء 2025-04-22 05:41 م
 

الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية

الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية
الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 03:54 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية الفريق أول بحري نافيد أشرف.

اضافة اعلان


وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الدفاعي بين الأردن وباكستان، إضافة إلى استعراض المستجدات بالمنطقة، خصوصا الأوضاع في غزة، والضفة الغربية.


وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، وسفير باكستان لدى الأردن محمد أجمل إقبال.

 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يعزي الصمادي وأبو الراغب

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الصمادي وأبو الراغب

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

أخبار محلية عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

الملك خلال لقائه بوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي أهمية تعزيز الشراكة بين الأردن وفرنسا.

أخبار محلية الملك يؤكد خلال لقائه بوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي أهمية تعزيز الشراكة بين الأردن وفرنسا

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية "المستقلة للانتخاب" : تجميد عضوية أسماء من منتسبي حزب جبهة العمل الإسلامي

غرفة صناعة الأردن

أخبار محلية منظمة العمل العربية تكرم نائب رئيس غرفة صناعة الأردن

الدفاع المدني

خاص بالوكيل حريق يأتي على شقة في اربد

الملك يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء الشيوخ والنواب بالكونغرس الأميركي

أخبار محلية الملك يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء الشيوخ والنواب بالكونغرس الأميركي

عطلة

أخبار محلية الاردنيون على موعد مع 7 ايام عطل رسمية



 
 





الأكثر مشاهدة