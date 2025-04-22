الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية الفريق أول بحري نافيد أشرف.

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وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الدفاعي بين الأردن وباكستان، إضافة إلى استعراض المستجدات بالمنطقة، خصوصا الأوضاع في غزة، والضفة الغربية.