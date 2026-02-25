الملك يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية

02:09 م

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، لبحث الأولويات الصحية على المستويين الوطني والإقليمي. اضافة اعلان





وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عُقد في قصر بسمان الزاهر بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية توسيع الشراكة بين الأردن والمنظمة، بما يخدم الأهداف الصحية الوطنية، وينهض بآليات الاستجابة للتحديات الصحية.



وأعرب جلالة الملك عن تقديره لدعم المنظمة لعدد من البرامج الصحية في المملكة.



وتناول اللقاء مختلف التطورات في المنطقة، إذ شدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية إلى غزة دون قيود.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطاينة، ووزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور.





