الأربعاء 2025-05-14 07:06 م
 

الملك يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني في قصر الحسينية

الملك يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني
الملك يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني
 
الأربعاء، 14-05-2025 06:18 م
الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية اضافة اعلان
 
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