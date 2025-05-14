الملك يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني في قصر الحسينية

06:18 م

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الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية اضافة اعلان

