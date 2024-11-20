الملك يستقبل نائب رئيسة المفوضية الأوروبية

وأعرب جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عن تقديره لجهود بوريل في تعزيز العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
ولفت جلالة الملك إلى المستجدات الإقليمية والدور المهم للاتحاد الأوروبي في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
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